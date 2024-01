Les Etats-Unis ont réduit leurs émissions de CO2 en 2023

Les émissions de gaz à effet de serre des Etats-Unis ont diminué de 1,9% en 2023, selon un rapport mercredi du centre de recherche Rhodium Group. Cette baisse doit cependant tripler pour qu'ils puissent tenir leurs objectifs climatiques de l'accord de Paris.

Les Etats-Unis, deuxième plus gros émetteur mondial, se sont engagés à réduire de moitié leurs émissions d'ici à 2030 par rapport à 2005. Pour l'instant, la baisse depuis 2005 est de 17,2%, selon cette estimation.

La diminution des émissions en 2023, par rapport à 2022, est notamment due à la baisse de la production électrique avec du charbon. Si les Etats-Unis produisent toujours 17% de leur électricité avec cette source d'énergie parmi les plus émettrices, ce nombre atteint un plus bas historique, selon le Rhodium Group.

La production d'électricité est progressivement remplacée par des centrales au gaz et les énergies renouvelables, mais la première solution, également émettrice, progresse deux fois plus vite que la seconde.

Croissance de 2%

Cette baisse au niveau national en 2023 s'est faite en même temps qu'une croissance économique (plus de 2%), souligne le groupe de recherche.

'Une baisse des émissions sur l'ensemble de l'économie est un pas dans la bonne direction', relève le rapport, 'mais la vitesse de cette baisse doit plus que tripler et rester à ce niveau dès 2024 et jusqu'à 2030, pour tenir les objectifs climatiques des Etats-Unis en vertu de l'accord de Paris'.

La date limite de 2030 's'approche rapidement et décrocher ces objectifs est un défi de plus en plus difficile à relever sans nouvelle décision politique importante', souligne le Rhodium Group.

Selon le groupe de recherche, il est encore trop tôt pour tirer un bilan des grands plans d'investissement dans la transition énergétique du président américain Joe Biden.

Et si la production électrique est en baisse, le secteur des transports, en tête en matière de gaz à effet de serre, émet toujours davantage (+1,6%), avec notamment une hausse du trafic aérien et une consommation d'essence qui grimpe.

Les Etats-Unis sont actuellement le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre en valeur absolue, derrière la Chine. Mais en prenant en compte les émissions historiques, c'est-à-dire cumulées depuis 1850, les Etats-Unis restent en tête du classement.

/ATS