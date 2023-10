Les HUG inaugurent leur nouveau service d'urgences pour adultes

Après quatre ans de travaux, les nouvelles urgences pour adultes des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont été inaugurées mardi. Plus grand, le service a été réorganisé pour répondre à l'augmentation constante des consultations.

'Il y a une urgence toutes les trois minutes à Genève', a déclaré mardi devant les médias le directeur des HUG Bertrand Levrat. Alors que le service était conçu pour accueillir 60'000 personnes, il en a reçu 75'000 en 2019, quand le chantier a été lancé. Ce nombre est monté à 81'000 personnes en 2022 et devrait atteindre 84'000 en 2023.

Le service dispose désormais de 3900 mètres carrés pour accueillir, dans un même lieu, les urgences vitales, non vitales, ambulatoires et psychiatriques ainsi qu'une unité de radiologie. Cette rénovation architecturale se double d'une réorganisation du processus de prise en charge des patients visant à accélérer l'évaluation médico-soignante et ainsi réduire le temps d'attente.

/ATS