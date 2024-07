Les Philippines retardent le siphonnage d'un pétrolier coulé

Les Philippines ont reporté dimanche le pompage du carburant d'un pétrolier qui a coulé dans la baie de Manille, faisant craindre une catastrophe environnementale alors que le pétrole a atteint le rivage pour la première fois.

Le siphonnage des 1,4 million de litres d'hydrocarbures de la cale du navire a été repoussé à mardi au plus tôt afin que les plongeurs puissent d'abord colmater neuf vannes qui fuient, a déclaré aux journalistes le porte-parole des garde-côtes philippins, le contre-amiral Armando Balilo.

Le MT Terra Nova, qui battait pavillon philippin, a coulé jeudi matin par gros temps, entraînant la mort d'un membre d'équipage et menaçant de provoquer l'une des pires marées noires dans l'archipel d'Asie du Sud-Est. Seize des 17 membres d'équipage ont été sauvés du pétrolier.

'Un ordre a été donné de sceller les vannes avant le début des opérations de siphonnage afin d'éviter de nouvelles fuites', a indiqué dimanche le contre-amiral. 'Le temps reste mauvais là-bas mais ils ont pour objectif de terminer cette opération (sceller les vannes) d'ici demain', a-t-il dit.

Produits dispersants

Selon lui, la fuite de pétrole a maintenant atteint une partie du littoral de la municipalité de Hagonoy, à environ 40 km au nord-ouest de Manille.

Des équipes de nettoyage des garde-côtes ont été dépêchées dans la zone dimanche pour épandre des produits dispersants sur le pétrole, a-t-il précisé.

Le contre-amiral Balilo n'a donné aucune estimation de l'étendue de la plage touchée ni du type de dégâts causés par le pétrole. Les garde-côtes ont averti que si la totalité de la cargaison s'échappait, il s'agirait d'une 'catastrophe environnementale'.

Ne plus manger de poisson

Il a également appelé à suspendre la pêche dans la baie de Manille pour éviter que des gens ne 'mangent du poisson contaminé'.

Les Philippines ont eu des difficultés à contenir de graves marées noires dans le passé.

Il a fallu des mois pour nettoyer l'île après qu'un pétrolier transportant 800'000 litres de fioul industriel a coulé au large de l'île centrale de Mindoro l'année dernière, contaminant ses eaux et ses plages et dévastant les industries de la pêche et du tourisme.

En 2006, un pétrolier avait coulé au large de l'île centrale de Guimaras, déversant des dizaines de milliers de litres de pétrole qui avaient détruit une réserve marine, ruiné les zones de pêche locales et recouvert de boues noires une partie du littoral.

Fortes pluies

Samedi, une autre équipe des garde-côtes a été dépêchée à l'embouchure de la baie de Manille à la recherche de membres d'équipage qui se trouvaient à bord d'un deuxième pétrolier ayant coulé à proximité, a déclaré dimanche le contre-amiral.

L'épave du MTKR Jason Bradley a été localisée et une opération de sauvetage va suivre, a indiqué un communiqué des garde-côtes, ajoutant qu'il n'y avait aucune cargaison à bord.

Les naufrages se sont produits alors que de fortes pluies alimentées par le typhon Gaemi et la mousson saisonnière ont frappé Manille et les régions environnantes ces derniers jours.

/ATS