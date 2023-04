Les ados suisses impactés par des influenceurs à la « vie parfaite »

Sur les réseaux sociaux, les adolescents en Suisse consomment surtout des contenus aux émotions positives et à l'apparence attractive. Comparer sa vie à celle prétendument parfaite des influenceurs peut avoir, cependant, un impact négatif sur la santé psychique.

Chargé de la protection de la jeunesse chez Swisscom, Michael In Albon recommande aux parents de garder à l'oeil cet impact et à regarder les vidéos avec leurs enfants. Ils pourront y détecter les influenceurs 'surparfaits' et leur 'monde idéal', souligne-t-il dans le dernier rapport JAMESfocus, publié jeudi par la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW).

Recommandations

L'étude se base sur les réponses d'un millier de jeunes de 12 à 19 ans dans toute la Suisse. Premier constat: environ trois quarts des ados visionnent régulièrement des contributions montrant des personnes vivant des émotions positives - ayant du plaisir ou se montrant heureuses.

Selon cette étude, les contenus positifs attirent plus souvent l'attention des ados les plus âgés que celle de leurs cadets. En outre, les contenus qui mettent en avant l'apparence attractive de personnes attirent plus souvent les filles.

Les chercheurs suggèrent aux parents de discuter avec les ados du regard critique à garder, des intérêts commerciaux des contenus et de l'enjolivement des présentations. Ils recommandent aussi aux jeunes d'être sélectifs dans les contenus suivis, de surveiller leur propre état émotionnel et son lien avec les contenus suivis, ainsi que de ne pas consommer uniquement de manière passive et de limiter son temps sur les réseaux sociaux.

Influencés par des personnalités de leur sexe

De manière générale, les influenceurs les plus suivis par les ados suisses sont des hommes âgés de 25 à 30 ans, qui comptent plus d'un million de suiveurs, révèle l'étude. Filles et garçon favorisent, en principe, des idoles du même sexe. Le public des influenceurs est composé à 70% de garçons et celui des influenceuses se compose à 88% de filles.

La personnalité la plus suivie par les garçons et les filles est toutefois le gameur et youtubeur français Squeezie. Les adolescentes suivent aussi particulièrement Kylie Jenner, personnalité de téléréalité américaine, et la youtubeuse française Léna Situations. Les garçons suivent en priorité le gameur allemand MontanaBlack et le footballeur portugais Cristiano Ronaldo.

Les garçons consomment plutôt des contenus liés aux jeux vidéo, à l'humour et au sport. Les filles s'intéressent davantage au cinéma, aux vidéos sur le maquillage ou la pâtisserie ainsi qu'à la mode, à la musique et à la danse.

Rôle de la langue maternelle

En général, les jeunes suivent en priorité des personnalités qui parlent leur langue maternelle. Ainsi, le Français Squeezie est particulièrement apprécié des ados romands. Les influenceuses et influenceurs anglophones sont suivis par un quart des Alémaniques, un cinquième des Romands et un huitième des Tessinois.

Le choix du canal de diffusion est aussi souvent lié au sexe. Les filles suivent plutôt des personnalités sur Tik-Tok, alors que les garçons favorisent les influenceurs présents sur Twitch, Discord ou Facebook. Instagram et Youtube sont consommés autant par les filles que par les garçons pour suivre des personnalités.

/ATS