Les banques suisses restent optimistes après un bon cru 2023

Une grande majorité des banques suisses devrait terminer l'exercice 2023 sur un résultat opérationnel en hausse grâce à la progression des taux d'intérêt.

A moyen et long terme, les établissements se montrent également optimistes même s'ils s'attendent à un renforcement des activités de surveillance de la part des autorités régulatoires à la suite du rachat de Credit Suisse, indique le baromètre de banques 2024 d'Ernst & Young (EY).

Quelque 96% des banques interrogées par le spécialiste en conseils et audit prévoient une augmentation de leur rentabilité opérationnelle, ce qui représente un bond de 18 points de pourcentage par rapport au sondage de 2022. Par ailleurs plus de 85% des instituts tablent sur une hausse de leurs revenus à court terme et moyen terme.

'En 2023, les taux d'intérêt élevés, de faibles correctifs de valeur et une économie résiliente conduisent à des résultats record chez les banques interrogées', déclare Patrick Schwaller, un des auteurs de l'étude, cité dans le communiqué publié jeudi.

Pour la première fois depuis la crise financière de 2008, les banques ont réalisé ces 18 derniers mois une amélioration de leur marge d'intérêt. Et si cette dernière n'atteint pas encore le niveau d'avant la crise financière, cette augmentation des marges permet de renforcer nettement la rentabilité, souligne EY.

Renforcer ses fonds propres

Les banques régionales et cantonales entendent utiliser les bénéficies supérieurs à la moyenne notamment au renforcement des fonds propres tandis que les banques privées comptent développer davantage leur modèle d'affaires.

Selon l'étude, uniquement 8% des établissements bancaires ayant participé à l'étude prévoient d'investir dans l'amélioration des avantages des services proposés aux clients. 'Cela est étonnant compte tenu des attentes croissantes de la clientèle et de la complexification de ses demandes', soutient EY.

Les banques suisses demeurent en outre confiantes dans la résilience du secteur immobilier local. 'La demande toujours forte sur le marché immobilier, due à une immigration nette stable et à un recul de l'activité de construction, semble continuer à soutenir les prix, en particulier dans le segment de la construction de logements'.

Les petites et moyennes entreprises (PME) semblent également robustes nonobstant un environnement conjoncturel difficile et l'appréciation du franc. Quelque 42% des banques tablent sur une hausse des pertes de crédits octroyés au cours des prochaines années, une contraction de 17 points de pourcentage par rapport à 2022.

'Les banques ont une grande confiance dans la résilience de l'économie nationale', explique Patrick Schwaller.

Suite à la reprise forcée de Credit Suisse par UBS, environ deux tiers des banques s'attendent en outre à ce que l'autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) renforce ses activités de surveillance et que les exigences en matière de liquidités et de fonds propres soient revues à la hausse.

Du côté des avancées technologiques, une majorité des instituts a déclaré s'intéresser à l'intelligence artificielle mais uniquement environ un tiers a élaboré les premiers cas d'application ou réalisé des projets pilotes. Et ce ne sont que 6% des établissements qui utilisent déjà cette technologie de manière opérationnelle. Les secteurs Réglementation & Conformité ' (54%) et automatisation des processus (55%) devraient en premier bénéficier de cet outil informatique.

/ATS