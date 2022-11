Les faillites de restaurants plus rapides que pendant le Covid

Les faillites de restaurants au Royaume-Uni, où l'inflation a dépassé 11% et l'économie faiblit, sont plus nombreuses que pendant la pandémie, lorsque les entreprises ont dû fermer des mois durant, mais recevaient des aides d'Etat, selon une étude du cabinet Mazars.

Le nombre de ces défaillances a augmenté dans le pays de 59% au cours de l'année écoulée, passant de 984 à 1567, selon le cabinet. Au cours des trois derniers mois, elles ont augmenté de 15% par rapport au trimestre précédent.

'Les faillites des entreprises de restauration se produisent désormais à un rythme beaucoup plus rapide que pendant Covid', indique Rebecca Dacre, associée chez Mazars, citée dans l'étude publiée lundi.

Les restaurants du pays sont confrontés d'une part à un niveau d'inflation plus vu depuis 1981 qui fait flamber le coût des aliments et de l'énergie, d'autre part à un net ralentissement des dépenses de consommation, en plus de pénuries de main d'oeuvre, notamment pour les emplois de chefs, ce qui fait grimper les charges de personnel, détaille Mazars.

'Véritable bataille'

La période de Noël est 'généralement exceptionnelle pour les entreprises' du secteur, mais 'les restaurants s'apprêtent à un hiver très difficile et beaucoup sont confrontés à une véritable bataille pour se maintenir à flot', a ajouté Mme Dacre.

Selon le cabinet, il y a un risque de nouvelles faillites, faute de soutien accru du gouvernement.

Le ministre des Finances Jeremy Hunt a dévoilé jeudi dernier un budget de rigueur pour redresser les finances du Royaume-Uni, malgré la récession dans laquelle le pays est déjà entré et le niveau de vie qui dégringole, selon l'OBR, l'organisme de prévision budgétaire public.

/ATS