Les hôtels ont enregistré 17,4 millions de nuitées lors de l'hiver

Les hôtels ont profité du retour de la clientèle étrangère lors de la saison touristique d'hiver écoulée. Au total, 17,4 millions de nuitées ont été comptabilisées entre novembre 2022 et avril 2023, soit une hausse de 18% en comparaison annuelle.

Les nuitées ont été portées par la demande étrangère, qui a totalisé 8,1 millions de nuitées, soit un bond de 42,6% sur un an, relève mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un bilan intermédiaire.

Malgré un niveau déjà très élevé, la demande indigène a de son côté poursuivi sa progression, avec une hausse de 2,5% à 9,3 millions d'unités.

Les hôtels helvétiques ont ainsi profité du 'plus haut niveau jamais encore observé' en matière de nuitées, soulignent les statisticiens fédéraux.

La demande étrangère a été stimulée par les hôtes venus d'Europe, pour lesquels les nuitées ont bondi de 22,8%. L'Allemagne (+17,6%), le Royaume-Uni (+40,0%), l'Italie (+27,9%) et la France (+13,5%) ont soutenu la croissance. La demande du continent américain a également progressé vigoureusement (+77,7%), grâce aux Etats-Unis (+88,0%).

Du côté de l'Asie, les nuitées ont quant à elles plus que doublées (+132,4%), grâce à la demande venue d'Inde (+144,0%), de Corée du sud (+483,9%) et de Chine, (+222,2%), bien que cette dernière clientèle soit encore loin de renouer avec ses niveaux d'avant la pandémie.

Le potentiel de rattrapage de la clientèle étrangère n'est pas encore épuisé, dans la mesure où le niveau des nuitées de ce segment reste encore inférieur (-7,3%) à celui la saison d'hiver 2018/2019, soit avant la crise sanitaire.

Onze régions touristiques sur treize ont enregistré une hausse sur un an du nombre de nuitées au cours de la saison touristique d'hiver 2022/2023. Parmi les régions de montagne, le Valais a vu ses nuitées augmenter (+5,8%) tandis que les Grisons ont essuyé un recul (-2,7%).

De leur côté, les régions citadines, délaissées pendant la pandémie, ont profité d'une demande en forte hausse, notamment pour Zurich (+51,6%), Bâle (+45,4%) et Genève (+42,9%). Pour les autres régions, à l'exception du Tessin (-2,4%), les hausses d'échelonnent entre 8,7% (Suisse Orientale) et 26,5% (Région Argovie et Soleure).

