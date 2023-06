Les loyers continuent d'augmenter en Suisse

Les loyers ont poursuivi leur progression en mai en Suisse. A une exception près, tous les cantons sont concernés, indique jeudi la plateforme immobilière Homegate.

L'indice des loyers a augmenté de 0,5 point en mai pour atteindre 121,2 points (+0,4%). Sur un an, les loyers ont progressé de 3,1%, précise le communiqué.

À l'exception du canton de Fribourg (-0,2%), les loyers proposés ont augmenté sur l'ensemble du territoire. La plus forte progression mensuelle (+3,6%) a été enregistrée dans le canton de Schwyz. Pour ceux d'Uri (2,6%), de Nidwald (2%) et de Zoug (1,9%), la hausse a également été nette.

En comparaison annuelle, les loyers ont le plus fortement progressé à Uri (7,8%) et à Schwyz (6,9%), tandis qu'un repli de 1% a été essuyé à Zoug.

Par villes, les loyers proposés ont augmenté de plus de 1% sur un an dans les huit villes étudiées, avec d'importantes hausses à Zurich (10%) et à Lugano (7,7%).

Les données récoltées par Homegate et la Banque cantonale zurichoise (BCZ) permettent de mesurer la variation mensuelle des loyers - après correction des facteurs qualificatifs - des logements neufs et des logements à relouer sur la base des offres actuelles du marché.

/ATS