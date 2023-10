Les meilleurs fromages à raclette viennent du Valais et d'Obwald

Des fromages de Champéry (VS), de Vouvry (VS) mais aussi d'Obwald sont les meilleurs fromages à raclette. Ils ont été récompensés dimanche lors des premiers championnats du monde de la spécialité à Morgins (VS).

Quatre-vingt-sept fromages, en majorité valaisans, étaient sur les rangs. Dans la catégorie raclette au lait cru d'alpage, le tiercé est valaisan: le fromage de l'alpage de Tanay (Vouvry) arrive en tête devant celui de l'alpage Er de Lens et de la ferme à Gaby à Champoussin, indiquent dimanche les organisateurs.

Dans les fromages au lait cru de laiterie, le titre revient à la fromagerie Le Pont de Champéry, devant EARL Les Noisetiers de Leschaux, en Haute-Savoie (F), et la fromagerie de Liddes (VS).

Enfin dans la catégorie 'autres fromages', c'est la fromagerie Seiler Sélection by Wyssmüller Maître Fromager de Giswil (OW) qui s'impose. Elle devance Milco SA de Vuisternens-en-Ogoz (FR) et la fromagerie Waler Bergkäserei de Bitsch (VS).

/ATS