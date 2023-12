Les moyens de paiement numériques se répandent en Suisse

Les Suisses ont de plus en plus recours à leur smartphone quand il s'agit de payer en caisse, selon un sondage commandé par Visa publié mardi.

Les Romands sont même plus nombreux que les Alémanique à éviter des commerces où il est impossible de régler de manière dématérialisée.

Près de 40% des Suisses utilisent leur téléphone pour régler des achats dans un magasin physique, contre seulement un quart il y a deux ans. Sans surprise, les jeunes sont plus enclins à le dégainer pour payer. La proportion monte ainsi à 52% au sein de cette catégorie, soit 8 points de pourcentage de plus qu'en 2022. La rapidité du paiement et la possibilité de voir les dépenses sont les arguments en faveur de ce mode de paiement.

Dans le même temps, presque 30% des Suisses évitent de se rendre dans un commerce où cette démarche n'est pas possible. La proportion grimpe à 37% au Tessin, 34% en Suisse romande et se limite à 27% outre-Sarine.

L'étude s'intéresse aussi aux applications bancaires, privilégiées par près de 70% des personnes interrogées. La moitié estime que les relevés papier ne sont plus utiles, mais plus de quatre Suisse sur dix les consultent encore.

L'étude menée en collaboration avec l'institut Forsa a été réalisée en ligne auprès d'environ 1000 consommateurs et consommatrices en novembre.

/ATS