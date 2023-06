Les patrons de La Poste et des CFF ont touché plus d'un million

Les patrons de Postfinance, de La Poste et des CFF ont été les patrons les mieux payés dans les entreprises proches de la Confédération l'an dernier. Ils ont touché chacun plus de trois quarts de million de francs.

Le directeur général de Postfinance, Hansruedi Köng, a touché 826'651 francs, soit une baisse de près de 5400 francs. En intégrant son deuxième pilier, le total atteint 986'525 francs, indique un rapport adopté vendredi par le Conseil fédéral.

Le patron de La Poste Roberto Cirillo a quant à lui bénéficié d'une rémunération de 822'246 francs, soit un millier de francs de plus qu'un an plus tôt. S'y ajoutent 153'634 francs pour sa prévoyance professionnelle et 59'853 francs de cotisation aux assurances sociales, soit un total de 1,035 million de francs.

Vient ensuite le Fribourgeois Vincent Ducrot qui a perçu 761'982 francs (+4000). Avec le deuxième pilier et les cotisations sociales, sa rémunération globale atteint 1,004 million de francs.

Des changements dans la méthode de calcul font qu'une comparaison avec 2021 n'est que 'partiellement réalisable', précise le rapport. Depuis cette année, les cotisations obligatoires de l'employeur aux assurances sociales sont incluses dans le rapport.

/ATS