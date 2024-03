Les patrons optimistes en matière d'embauches (Manpower)

Les entreprises suisses sont optimistes en matière d'embauches au deuxième trimestre, une grande partie prévoyant d'étoffer leurs effectifs notamment dans les domaines de la santé et de la science de la vie, ainsi que dans les finances et l'immobilier.

Selon le sondage de Manpower Group, 47% des employeurs interrogés prévoient d'embaucher, alors que 32% ne tablent sur aucun changement. Ils sont tout de même 18% à anticiper une réduction des effectifs, a indiqué lundi dans un communiqué le spécialiste du placement de personnel.

Les sociétés du domaine de la santé et des sciences de la vie affichent les perspectives les plus optimistes, suivies par celles du secteur financier et de l'immobilier, du transport, de la logistique et de l'automobile, ainsi que des biens de consommation et des services. La branche de la communication est par contre la seule à afficher des perspectives négatives.

Les anticipations d'embauches sont positives dans quasiment toutes les régions de la Suisse, sauf au Tessin. Les plus fortes propensions à étoffer les effectifs se trouvent dans la région lémanique, ainsi qu'en Suisse centrale et du Nord-Ouest.

/ATS