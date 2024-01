Les patrons suisses plus optimistes pour l'économie mondiale

Les patrons suisses sont plus optimistes qu'il y a un an pour l'économie mondiale. Près de 40% d'entre eux anticipent une croissance, soit 20 points de pourcentage en plus sur un an, selon un sondage publié lundi avant le Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR).

Cette part est similaire à celle de leurs milliers d'homologues de plus de 100 pays. Pour autant, plus de la moitié de ces chefs d'entreprise suisse estiment au contraire que la croissance diminuera, un chiffre en augmentation de sept points.

Leur évaluation est différente en fonction de la branche et des marchés où ils sont actifs. 'Nous nous trouvons actuellement dans un mélange difficile entre rentabilité et responsabilité', dit le patron de PricewaterhouseCoopers (PwC) Suisse Andreas Staubli.

Les marchés, les technologies et les réglementations sont considérés comme volatils. Mais les entreprises suisses sont habituées à cette situation, affirme M. Staubli. Cette année, 35% des patrons interrogés par PwC Suisse voient la cybersécurité comme leur principale inquiétude.

/ATS