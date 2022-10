Les perspectives conjoncturelles restent sombres (KOF)

Les perspectives de la conjoncture en Suisse restent mitigées pour les prochains mois. Le baromètre de l'institut de recherches conjoncturelles KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a encore reculé en octobre, pour s'installer à 90,9 points.

Il s'inscrit en deçà de sa moyenne à long terme pour le sixième mois consécutif.

Le niveau de septembre a été corrigé à 93,8 points, contre 92,3 points jusque-là, indique par ailleurs le KOF vendredi dans un communiqué. Le baromètre est tiré par le bas par les indicateurs de l'industrie manufacturière et de l'hôtellerie-restauration. Ceux de la construction, des services financiers et l'assurance affichent un niveau constant.

Seul l'indicateur pour la catégorie 'autres services' connaît une tendance positive. Dans l'industrie manufacturière, les signaux les plus alarmants proviennent du secteur de l'électricité, suivi de celui de bois et du papier. L'industrie des métaux est un peu plus optimiste, alors que les perspectives sont inchangées pour le secteur de l'impression.

