Les prix à la production et à l'importation ont reculé en novembre

Les prix à la production et à l'importation ont diminué en novembre, en raison de la baisse des tarifs des produits pharmaceutiques et chimiques. En revanche, les produits pétroliers ont renchéri.

En novembre, l'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a baissé de 0,5% sur un mois, se situant à 109,2 points.

Sur un an, le renchérissement de l'offre totale des produits du pays et des produits importés a atteint 3,8%, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS) mercredi. La décrue se poursuit, après un pic en mai et en juin à +6,9% en comparaison annuelle, puis un ralentissement mois après mois (+6,3% en juillet, +5,5% en août, +5,4% en septembre et +4,9% en octobre).

Le recul de l'indice des prix à la production par rapport à octobre (-0,5%) s'explique principalement par la baisse des prix des produits pharmaceutiques (-2,3%), soulignent les statisticiens fédéraux. Les huiles essentielles, la collecte des déchets et le recyclage, les peintures, vernis, encres et mastics ainsi que les produits organiques de l'industrie chimique ont également affiché des prix à la baisse.

A l'inverse, les prix du papier et des produits en papier (+4,1%), des produits en métaux non ferreux (+3,3%) et des produits pétroliers (+1,3%) ont augmenté.

Sur un an, les prix à la production ont crû de 2,8%, enregistrant des bonds de 67% pour le gaz, de 42% pour les produits pétroliers, de 25% pour les matières plastiques de base ou encore de 18% pour le papier.

Concernant les tarifs des produits importés, ils ont diminué de 0,6% sur un mois grâce au recul des prix des hydrocarbures (-9,5%), des produits chimiques de base (-5,9%) et des produits pharmaceutiques (-0,7%). Des baisses ont été enregistrées également pour les autres produits chimiques, l'acier, le café vert et l'acier transformé.

En revanche, ce sont avant tout les produits pétroliers (+5,3%), le verre et les articles en verre (+18,2%) qui ont renchéri. Les prix du papier et des produits en papier, des ordinateurs, des produits en matières plastiques ainsi que des métaux non ferreux et produits en métaux non ferreux ont également augmenté.

Sur un an, les prix des produits venant de l'étranger ont gonflé de 5,8%, avec des envolées de 69% pour les hydrocarbures et de 48% pour les produits pétroliers. Les articles en verre et en papier ont aussi vu leurs prix s'enrober, de respectivement 34% et 14%.

/ATS