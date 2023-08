Les prix de l'immobilier résidentiel ont augmenté au 2e trimestre

Les prix des logements en propriété ont progressé au cours du deuxième trimestre. Pour les maisons individuelles comme pour les appartements, une accélération est affichée par rapport au trimestre précédent et en progression annuelle.

L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (Impi) a augmenté de 2,4% sur un an à 115,9 points au second trimestre, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Pour les maisons, les tarifs ont progressé de 2,7%, et pour les appartements ils ont crû de 2,1%.

Par rapport aux trois premiers mois de l'année, l'indice a augmenté de 1,2%.

/ATS