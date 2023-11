Les recettes du commerce de détail progressent en octobre

Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail ont accéléré la cadence en octobre. Ils ont toutefois été portés par l'inflation, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les recettes du secteur ont accéléré de 1,1% en termes nominaux (-0,1% en réel, soit corrigé de l'inflation) et sur un an. Comparé au mois précédent, elles ont crû de seulement 0,3% (+0,2%), ont détaillé les statisticiens fédéraux dans un communiqué.

(+0,2%) pendant le mois sous revue. Par rapport à septembre, la croissance s'est élevée à 0,4% en termes nominaux et corrigés de l'inflation.

/ATS