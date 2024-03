Les sénateurs ouverts à l'idée de nouvelles centrales nucléaires

Le Conseil des Etats est ouvert à l'idée de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Il a adopté mercredi un postulat de Thierry Burkart (PLR/AG) visant à relancer le débat. Le Conseil fédéral et le centre-droit y étaient favorables.

Les besoins d'électricité sont bien plus élevés que ce qui était prévu, selon l'Argovien. Il a comme priorité d'assurer correctement l'approvisionnement énergétique, aussi en prolongeant l'exploitation des infrastructures existantes.

Le Conseil fédéral s'est montré favorable. Une pénurie d'électricité causerait des dommages à hauteur de milliards de francs, a noté le ministre de l'énergie Albert Rösti. Le postulat ne demande qu'une évaluation 'sur ce qui serait possible, pas plus'.

La gauche et le PVL étaient opposés. Les centrales existantes en Suisse sont les plus vieilles au monde, a avancé Céline Vara (Vert-e-s/NE). Et de demander d'investir plutôt dans les énergies renouvelables. On revient sur la décision populaire de sortir du nucléaire, a ajouté Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU).

/ATS