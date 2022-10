Lesté par l'inflation, Hasbro déçoit au troisième trimestre

Le fabricant américain de jouets Hasbro a présenté mardi des résultats trimestriels décevants dans un contexte marqué par une forte inflation, conduisant le groupe à augmenter le prix de ses produits.

'Comme prévu, le troisième trimestre est notre période la plus difficile et nous avons été encore plus affectés par une sensibilité croissante aux prix de la part du consommateur moyen', a déclaré le patron de Hasbro, Chris Cocks, cité dans un communiqué.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,7 milliard de dollars, en baisse de 15% sur un an mais proche des attentes des analystes.

Son bénéfice net a été de 129,2 millions de dollars, s'effondrant de 49%. Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, il s'est établi à 1,42 dollar, contre 1,52 dollar espéré par le marché.

Pour le quatrième trimestre 2022, qui sera marqué par les fêtes de fin d'année, Hasbro prévoit un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'année dernière et compte s'appuyer sur de nouvelles sorties liées à son emblématique jeu de cartes à collectionner 'Magic: L'Assemblée', qui fêtera ses 30 ans l'an prochain.

Des produits tirés de l'univers du prochain film de la franchise 'Black Panther' et de la nouvelle série 'Transformers' seront également commercialisés en fin d'année, a indiqué le groupe.

A Wall Street, l'action Hasbro perdait 1,5% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture.

/ATS