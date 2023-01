Lindt & Sprüngli a étoffé ses ventes l'an dernier

Lindt & Sprüngli a poursuivi sa croissance l'an dernier. Porté notamment par ses affaires aux Etats-Unis, le chocolatier zurichois a accru ses ventes de 8,4% au regard de l'exercice précédent à 4,97 milliards de francs.

En dépit d'un environnement de marché jugé difficile, la croissance organique s'est quant à elle inscrite à 10,8%, a annoncé mardi le fabricant de chocolat établi à Kilchberg sur les rives du lac de Zurich. Toutes les régions ont contribué à la progression des ventes, en particulier les pays de la zone 'reste du monde' et ceux d'Amérique du Nord, qui ont enregistré des hausses respectives de 16,6% et 15,7%.

La performance s'est révélée supérieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, ces derniers avaient anticipé en moyenne un chiffre d'affaires moyen 4,94 milliards de francs et une croissance organique de 10%.

Evoquant sa rentabilité pour l'exercice 2022, Lindt & Sprüngli se dit confiant d'atteindre l'objectif d'une marge bénéficiaire opérationnelle (Ebit) d'environ 15% communiquée avec les résultats semestriels. Pour l'exercice en cours, lequel représente un nouveau défi en raison de l'environnement inflationniste actuel, le chocolatier anticipe une croissance des ventes entre 6 et 8%, une valeur dans le cadre des buts fixés à moyen et long terme. La marge opérationnelle devrait croître entre 20 et 40 points de base.

Lindt & Sprüngli dévoilera les résultats détaillés de 2022 le 7 mars prochain.

/ATS