Logitech annonce le départ du directeur financier

Le fabricant de périphériques informatiques Logitech a annoncé lundi que son directeur financier Charles 'Chuck' Boynton va quitter la société mi-mai pour poursuivre une autre carrière. L'identité de son successeur n'est pas encore connue.

M. Boynton avait rejoint Logitech en février 2023. Avant cela, il avait été directeur financier de Plantronics, entreprise technologique spécialisée dans les solutions vidéo et la collaboration en équipe, de mars 2019 à octobre 2022.

'Nous remercions Chuck pour le leadership financier dont il a fait preuve pendant son temps chez Logitech. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions', a déclaré la nouvelle directrice générale de Logitech, Hanneke Faber, en poste depuis décembre dernier.

'Nous sommes impatients de poursuivre la forte croissance de Logitech, sa rigueur financière et l'excellence opérationnelle instillée à l'ensemble de l'entreprise', a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, la société a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2023-2024, communiquées fin janvier. Le groupe vaudois vise un chiffre d'affaires annuel entre 4,2 et 4,25 milliards de dollars, contre 4,0 à 4,15 milliards attendus précédemment. Ce relèvement représenterait néanmoins un tassement entre 6% et 7% des recettes en glissement annuel (-9% à -12% anticipé avant).

Depuis le début de son exercice décalé 2023-2024, l'entreprise a continuellement réduit son retard. Après une chute des ventes (hors effet de changes) de 15% au premier trimestre et de 9% au second, la baisse n'a plus été que de 3% a troisième partiel. Au dernier trimestre, la direction table sur un infime repli de 1%.

