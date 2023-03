Londres annonce un budget d'aides face au coût de la vie

Le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt a évalué mercredi à 94 milliards de livres (104,4 milliards de francs) sur deux ans les mesures mises en place pour le pouvoir d'achat. Il a présenté le budget du pays en pleine journée de grèves massives.

M. Hunt a toutefois assuré que le Royaume-Uni ne serait pas en récession technique cette année - soit deux trimestre consécutifs de baisse du produit intérieur brut (PIB).

L'économie britannique devrait se contracter au total de 0,2% sur l'année à cause d'un trou d'air prévu pour le seul premier trimestre, avant de rebondir sur le reste de l'année mais aussi dans les années qui viennent, selon les prévisions de l'OBR, organisme public de prévisions

'L'économie britannique contredit ceux qui doutaient d'elle', a clamé avec emphase le ministre au Parlement. 'En novembre, nous avons apporté de la stabilité' et cette fois le gouvernement met l'accent 'sur la croissance', a insisté M. Hunt.

L'OBR avait précédemment estimé, en novembre, que l'économie se contracterait de 1,4% en 2023.

Lors de ses dernières prévisions en janvier, le Fonds monétaire international (FMI) avait anticipé que Londres serait cette année la seule grande économie en récession (avec un recul projeté de 0,6%).

Plafonnement des prix

En réponse aux demandes pressantes de Britanniques qui voient une inflation de plus de 10% rogner leur pouvoir d'achat, le gouvernement britannique avait annoncé dès mercredi matin le prolongement pour trois mois du plafonnement des prix de l'énergie pour les ménages, qui aurait dû augmenter au premier avril.

Le Chancelier de l'Echiquier - le titre du ministre de l'Economie et des Finances au Royaume-Uni - a également dévoilé que l'inflation devrait passer 'de 10,7% au dernier trimestre de l'année dernière à 2,9% d'ici la fin de 2023', toujours d'après les données de l'OBR.

Parmi les autres mesures pour aider le pouvoir d'achat des ménages, le ministre a annoncé une prolongation pour douze mois du gel sur la taxe sur le carburant.

Le ministre a aussi promis de mettre un terme aux tarifs plus élevés de l'énergie payés par les plus de 4 millions de foyers dans le pays, souvent modestes, connectés via des compteurs prépayés.

L'annonce du budget a eu lieu au beau milieu de l'une des plus importantes journées de grève depuis des mois dans le pays, avec des débrayages de centaines de milliers de personnes, enseignants, conducteurs du métro londonien, médecins.

Réforme de la garde d'enfants

M. Hunt a mis l'accent sur un effort gouvernemental pour réformer le système de garde d'enfants, qu'il a décrit comme 'l'un des plus chers au monde', admettant qu'il forçait souvent les parents, et particulièrement les femmes, à revoir leurs plans de carrière voire à renoncer à travailler.

'Pour beaucoup de femmes, une pause de carrière signifie la fin d'une carrière', a noté M. Hunt.

Londres va ainsi mettre en place des incitations fiscales pour monter des structures de gardes d'enfants et augmenter ainsi les disponibilités, et relève aussi les heures de crèche subventionnées pour tous les enfants de plus de 9 mois.

Le taux d'inactivité au Royaume-Uni, à 21,3% selon les derniers chiffres disponibles, reste plus élevé qu'avant la pandémie et pèse sur l'économie, s'ajoutant en outre aux difficultés à embaucher des travailleurs européens après le Brexit: en tout, 1,1 million d'emplois sont non pourvus dans le pays.

Des milliers de personnes de plus de cinquante ans ont choisi de partir en pré-retraite et un nombre record de Britanniques sont empêchés de travailler par des maladies de longue durée, l'une des conséquences de la pandémie et du sous-financement des services publics de santé.

'Cadeau aux plus riches'

Le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer a qualifié d''énorme cadeau aux plus riches' des mesures de baisse d'imposition des plans de retraite privés, destinées à encourager les travailleurs âgés à ne pas partir en préretraite.

Le ministre conservateur veut aussi mettre la pression sur les bénéficiaires de minimas sociaux, avec une application plus stricte de sanctions en cas de manquements à leurs obligations.

Du côté des impôts, le monde des affaires s'inquiète d'une hausse, annoncée de longue date, de l'impôt sur les sociétés de 19 à 25% en avril.

