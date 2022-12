Lonza a créé 500 nouveaux emplois cette année

Lonza a investi un milliard de francs à Viège (VS) rien que cette année, indique vendredi le président du conseil d'administration du groupe Albert Baehni. C'est la plus grande production biopharmaceutique d'Europe, selon lui.

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a également investi un autre demi-milliard à Stein (AG), précise M. Baehni dans un entretien diffusé vendredi par les journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia. Au cours des dix dernières années, l'entreprise a doublé le nombre de ses collaborateurs à Viège, pour atteindre 5000 personnes, ajoute-t-il. 'Rien que cette année, 500 nouveaux postes ont été créés'.

Pas d'impôts sur le bénéfice

Lonza verse chaque année plus de 400 millions de francs de salaires à Viège et plus de 100 millions de francs à des entreprises locales, poursuit le président du groupe. Le fait que Lonza ne paie pas d'impôt sur le bénéfice en Valais depuis six ans avait suscité des discussions dans le canton.

M. Baehni fait remarquer que l'entreprise emploie également 250 apprentis sur son site de Viège. 'Il n'y a probablement aucune entreprise en Suisse qui investit autant et crée autant d'emplois que Lonza', affirme-t-il.

La commande par la société de biotechnologie américaine Moderna du principe actif de son vaccin contre le coronavirus a donné un coup de projecteur sur le groupe suisse et l'a aidé à attirer des talents du monde entier, relève le responsable. 'Pour un jeune biochimiste ou un jeune biologiste, Lonza est très attractif'.

/ATS