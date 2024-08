Lufthansa prolonge la suspension de ses vols au Moyen-Orient

Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a annoncé lundi qu'il prolongeait jusqu'au 21 août inclus sa décision d'éviter les espaces aériens iranien et irakien face aux risques d'embrasement au Moyen-Orient.

Initialement cette décision courait jusqu'au 13 août. Dans un communiqué, Lufthansa a aussi prolongé jusqu'au 21 août inclus la suspension de ses vols vers Tel Aviv, Téhéran, Beyrouth, Amman et Erbil.

Le groupe (Lufthansa, Eurowings, Austrian, Swiss...) a invoqué à nouveau 'son analyse actuelle de la sécurité' au Moyen-Orient.

Plusieurs autres compagnies aériennes ont aussi modifié leurs dessertes dans la région récemment.

Air France et Transavia continuent d'opérer entre la France et Tel-Aviv, mais ont annoncé lundi prolonger jusqu'à mercredi la suspension de leurs vols vers Beyrouth, en raison des craintes d'une escalade militaire entre Israël et le mouvement chiite Hezbollah.

De manière générale, les compagnies aériennes ont suspendu à plusieurs reprises leurs vols en direction du Moyen-Orient depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre par une attaque d'une ampleur inédite du Hamas sur le sol israélien.

Les suspensions se sont accentuées depuis l'assassinat le 31 juillet du Hamas Ismaïl Haniyeh, attribué à Israël, et la mort le 30 juillet du chef militaire du Hezbollah Fouad Chokr, tué dans une frappe près de Beyrouth revendiquée par Israël.

/ATS