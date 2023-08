Lufthansa vise en 2023 un des meilleurs résultats de son histoire

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa a fait plus que tripler son bénéfice net au deuxième trimestre sur un an, grâce à la forte demande de voyages, et s'attend à enregistrer l'un des meilleurs résultats annuels de son histoire.

Lufthansa a dégagé un bénéfice net de 881 millions d'euros (846,4 millions de francs), contre 259 millions au deuxième trimestre 2022, a-t-il indiqué dans un communiqué jeudi, après un hiver dans le rouge, période moins propice aux voyages.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 9,38 milliards d'euros, dopé par la hausse de la demande de vols passagers, qui augmente de 14% sur un an, et par les prix des billets, 25% plus chers qu'au deuxième trimestre 2019, a précisé à la presse Denis Weber, responsable des relations avec les investisseurs.

Lufthansa s'attend pour le troisième trimestre à un résultat opérationnel dépassant celui de l'année 2019, celle d'avant la pandémie qui avait mis le groupe à genoux (1,3 milliard d'euros à l'époque).

Nombre de passagers pas encore rétabli

Pour l'année complète, le résultat opérationnel devrait atteindre 2,6 milliards d'euros, en hausse par rapport aux 1,5 milliard dégagés en 2022.

Ce serait l'un des trois meilleurs résultats de l'histoire de Lufthansa, avec ceux de 2017 et 2018, a précisé M. Weber.

Et ce, alors que le nombre de passagers, en hausse à 33,3 millions au deuxième trimestre, reste inférieur à celui d'avant la pandémie, équivalant à 84% du deuxième trimestre 2019.

La capacité offerte reste également inférieure à son niveau d'avant crise, à 83% du niveau du deuxième trimestre 2019.

'Dans les mois à venir, nous continuerons à travailler pour nous rapprocher le plus possible de nos objectifs de 2024 dès l'année en cours', a déclaré Remco Steenbergen, directeur financier de l'entreprise.

Le groupe a également réduit sa dette à un niveau inférieur à celui d'avant la pandémie.

/ATS