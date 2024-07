LumiraDx passe dans le giron de Roche

Roche a finalisé l'acquisition de la société LumiraDx et de sa plateforme de diagnostic 'point-of-care', annoncée en début d'année. La transaction, devisée au minimum à 295 millions de dollars, a reçu toutes les autorisations nécessaires.

La solution Point of Care de LumiraDx viendra compléter le portefeuille de diagnostics de Roche dans les domaines de la chimie clinique, de l'immunochimie, de la coagulation et de la biologie moléculaire, ainsi que dans de nombreux domaines pathologiques, ajoute lundi le géant bâlois de la pharma et du diagnostic. LumiraDx sera entièrement intégrée dans la division Diagnostics du géant bâlois.

A l'annonce de la transaction, Roche avait indiqué que le montant de l'opération pourrait être complété par des paiements supplémentaires allant jusqu'à 55 millions de dollars.

/ATS