Malgré un rebond, le marché automobile sous son niveau de 2019

Le marché automobile suisse a poursuivi sur la voie de la reprise en juin et au premier semestre. Si le rebond parait d'envergure, en chiffres absolus, les nouvelles immatriculations restent inférieures à leur niveau d'avant la pandémie, indique mercredi Auto-Suisse.

En juin, le nombre de nouvelles immatriculations a augmenté de 18,5% sur un an à 25'215 voitures de tourisme neuves en Suisse et au Liechtenstein. Sur l'ensemble du premier semestre, 123'752 véhicules de ce type ont été mis sur les routes des deux pays, soit 12,9% de plus qu'au premier semestre de l'année dernière, a précisé la faîtière dans un bilan intermédiaire.

Malgré cette évolution positive, les chiffres restent 21,2% en dessous du dernier volume atteint avant le début de la pandémie du Covid. A la fin du premier semestre, il manque déjà plus de 33'000 véhicules par rapport aux chiffres de 2019, compare la faîtière.

Encore loin de l'avant-Covid

'Bien sûr, toute la branche est soulagée que les difficultés de livraison de l'année dernière soient largement surmontées et que le marché des voitures neuves se redresse durablement. Mais nous sommes encore loin de la normale', a déclaré le porte-parole d'Auto-suisse, Christoph Wolnik. De plus, la récession qui se profile en zone euro ne présage pas une normalisation rapide.

La tendance aux voitures moins émettrices de CO2 continue, avec une part de 56,6% pour les moteurs à propulsion alternative. Les tout hybrides et les semi-hybrides représentaient 26,8% des nouveaux véhicules, quand les propulsions électriques à batterie pesaient pour 20,7% et les hybrides rechargeables pour 9,1%.

Depuis le début de l'année, 67'806 voitures à propulsion hybride, électrique, à hydrogène ou à gaz ont été mises en circulation pour la première fois, ce qui correspond à une augmentation de 23,2% par rapport à 2022.

/ATS