Maus Frères a fait une offre pour racheter le Club Med

Le groupe Maus Frères a proposé une offre de rachat majoritaire du français Club Med, connu pour ses clubs de vacances haut de gamme. En l'état, elle a été déclinée par sa maison-mère, le conglomérat chinois Fosun.

'L'offre n'a pas été acceptée à cette date', a fait savoir une représentante du Club Med en Suisse auprès d'AWP, confirmant des informations du journal français Les Echos. Le groupe hexagonal et le propriétaire genevois des grands magasins Manor mais aussi des marques d'habillement Lacoste et The Kooples sont 'toujours en discussion', a assuré la porte-parole, qui a ajouté que 'd'autres offres' sont en cours d'examen.

Le gestionnaire de villages vacances est plutôt à la recherche de participations minoritaires, conformément aux propos du président et directeur général du Club Med, Henri Giscard d'Estaing, en septembre dernier, qui n'excluait pas 'une ouverture de capital à des partenaires stratégiques minoritaires' aux côtés de Fosun, avec 'l'objectif éventuel de renforcer le potentiel de développement et de croissance du Club Med'.

Toujours selon Les Echos, l'entrée d'un investisseur minoritaire à hauteur de 20% à 30% serait souhaitée pour une valorisation de l'entreprise à environ 2 milliards d'euros (1,9 milliard de francs).

Des liens existent déjà entre les deux groupes, avec une collection de vêtements Lacoste estampillés Club Med.

Maus Frères a toiletté ces dernières années son portefeuille helvétique, cédant les magasins de sport Athleticum à Decathlon ou encore les magasins de bricolage Jumbo.

Contacté par AWP, Maus Frères n'a pas répondu à nos sollicitations.

