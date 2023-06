Mesures supplémentaires pour assurer la réserve d'électricité

La production d'électricité en hiver doit être encouragée de manière ciblée. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi une consultation sur des mesures visant les centrales thermiques. Celles-ci doivent compléter celles déjà prises pour constituer une réserve d'électricité.

Les installations couplage chaleur-force (CCF) produisent à la fois de la chaleur et de l'électricité. Elles doivent être encouragées via des contributions d'investissement de 20 millions de francs par an pour une période de 10 ans.

Elles doivent mettre à disposition une quantité d’électricité supplémentaire d’environ 400 GWh pendant l'hiver. Le financement est assuré par le fonds alimenté par le supplément perçu sur le réseau. Celui-ci n'augmente pas pour autant.

La réserve d'électricité au total doit être formée d’une réserve hydroélectrique, de centrales de réserve, de groupes électrogènes de secours, d'installations CCF et d'accumulateurs. Le gouvernement mise aussi sur la disposition des consommateurs à réduire leur demande.

Les mesures visent à éviter une pénurie d'électricité.

/ATS