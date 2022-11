MétéoSuisse propose un nouvel outil de planification de l'énergie

MétéoSuisse lance un bulletin spécial pour la gestion de l'énergie. Il contiendra des informations climatiques d''une importance particulière' devant permettre une meilleure planification des besoins énergétiques.

Ce bulletin, qui paraît chaque semaine dès ce mardi, répond au besoin d'informations en la matière, annonce mardi l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).

L'office a le mandat légal d'analyser en permanence l'évolution des conditions de température en Suisse et d'établir des prévisions. Celles-ci permettront de fournir des informations météorologiques spécialement conçues pour les besoins des experts et des décideurs dans le domaine de l'approvisionnement en énergie.

'En tant qu'office fédéral, nous contribuons ainsi, dans le cadre de notre domaine de compétence, à assurer la sécurité des infrastructures critiques en Suisse', explique dans le communiqué Peter Binder, directeur de MétéoSuisse.

Le rapport hebdomadaire traite des températures et des degrés-jours de chauffage depuis le début du semestre d'hiver, à partir du 1er octobre. Les degrés-jours de chauffage sont un paramètre important dans le domaine de l'approvisionnement en énergie et permettent de tirer des conclusions par rapport à la consommation d'énergie de chauffage liée au climat, précise MétéoSuisse.

Le rapport indique aussi l'évolution prévue par les modèles météorologiques pour les jours et les semaines suivantes et donne une estimation des degrés-jours de chauffage jusqu'à la fin du semestre d'hiver. Il paraîtra chaque mardi et jusqu'à fin mars 2023 au moins.

Nouvel outil lancé par Le Temps

Par ailleurs, le quotidien Le Temps annonce mardi le lancement d'un outil numérique qui permet de connaître la consommation électrique en temps réel en Suisse. Il se base sur des données recueillies en ligne auprès de l'association des gestionnaires de réseau en Europe (Entso-E)

Selon le premier relevé diffusé par le journal, il apparaît que les Suisses ont consommé 4% d'électricité en moins le mois dernier, par rapport à octobre 2021. Le retour du mauvais temps en novembre a cependant poussé à une forte consommation. Une hausse d'une dizaine de pour cent est enregistrée depuis le début du mois.

Le Temps publie dans son édition un QR code qui donne accès, une fois scanné, au tableau de bord de la consommation totale d'électricité en Suisse.

/ATS