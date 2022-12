Métros lausannois: feu vert de Berne pour une première étape

La Confédération a approuvé mardi les plans de la première étape de transformation du métro m2 et de construction du m3 à Lausanne. Le permis de construire porte sur le secteur entre la gare et le centre-ville. Cette décision est saluée par le Canton de Vaud.

'L'Office fédéral des transports (OFT) a octroyé l'autorisation de construire (approbation des plans) pour la première étape du développement du métro lausannois. Celle-ci vise à construire un nouveau tracé de la ligne m2 (Ouchy - Epalinges) entre les stations Grancy et Lausanne-Flon ainsi qu'à réaliser une nouvelle ligne m3 entre Lausanne-gare et Lausanne-Flon, a indiqué mardi l'OFT dans un communiqué.

'Cette décision permettra au Canton de Vaud et à ses partenaires, les Transports publics de la région lausannoise (tl) et la Ville de Lausanne, d'affiner le projet et le calendrier des travaux, en lien avec le chantier de la gare de Lausanne', ont indiqué pour leur part les autorités vaudoises dans un communiqué séparé.

La validation fédérale concerne donc les plans du nouveau tunnel à double voie du métro m2 entre le secteur de Grancy, au sud de la gare de Lausanne, et le Flon, ainsi que ceux de la future station du m3 au Flon, précise le Canton. Celui-ci, les tl et la Ville de Lausanne 'prennent connaissance de cette nouvelle étape franchie par le projet et remercient la Confédération'.

Encore quelques oppositions

'Ces prochains mois, l'équipe de projet analysera les conclusions et remarques de l'OFT pour affiner l'organisation des travaux, qui sont tributaires de ceux du chantier d'agrandissement de la gare de Lausanne', écrivent les services de la ministre vaudoise en charge du projet Nuria Gorrite.

'A ce jour, 14 des 24 oppositions formulées au terme de l'enquête publique de cette partie du projet, en novembre 2019, ont déjà été retirées ou jugées irrecevables. Des discussions sont toujours en cours avec les autres opposants', relève le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH).

Une deuxième étape suivra, portant sur la construction du nouveau m3 entre le Flon et la Blécherette, au nord de Lausanne, informe également l'OFT. La Confédération soutient les projets de développement du m2/m3 pour un total de quelque 161 millions de francs dans le cadre de son programme en faveur du trafic d'agglomération, rappelle-t-il.

Etape franchie aussi pour le tram t1

Dans le même temps, la Confédération a délivré son autorisation concernant la section ouest de la ligne de tram t1, à Lausanne toujours. L'OFT avait octroyé le permis de construire pour l'ensemble de la ligne en 2016. Le projet a depuis lors évolué.

En 2020, les tl ont déposé des demandes de modification techniques en lien notamment avec des ouvrages de génie civil du 'lot Ouest' du tram, soit le tronçon entre Lausanne-Prélaz et Renens Gare. Le dossier d'approbation des plans pour le 'lot Est' de ce nouveau tram entre Lausanne Prélaz et Lausanne-Flon, soumis ultérieurement à l'OFT, est, lui, en cours d’examen, précise Berne.

La Confédération au financement du nouveau tram Lausanne-Renens à hauteur d'environ 74 millions de francs

