Métros: trois experts nommés pour optimiser les projets m2 et m3

Le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne veulent prendre les devants pour optimiser et assurer la réalisation des projets de métros m2 et m3 malgré les retards annoncés du chantier de la gare de la capitale vaudoise. Trois experts sont nommés, dont Olivier Français.

'Le nouveau concept de la gare de Lausanne et le retard de sa mise en service ont un impact important sur le projet de développement du métro m2 et de construction du m3. Face à ce nouveau contexte, le Canton et ses partenaires, les Transports publics de la région lausannoise (tl) et la Ville de Lausanne, lancent une démarche d'optimisation et d'analyses afin de limiter au maximum les effets générés par les retards de la gare de Lausanne', indiquent-ils jeudi.

Il s'agira de réviser les estimations des coûts finaux, en tenant compte de l'allongement des délais, des évolutions normatives et de l'important renchérissement. Pour renforcer le pilotage des projets, le Conseil d'Etat a nommé Samuel Barbou directeur stratégique du programme et deux experts, Olivier Français et Philippe Gauderon.

/ATS