Migros se lance dans la location d'électronique de divertissement

Migros a pris une participation non spécifiée dans la jeune pousse Yuno, une société spécialisée dans la location de l'électronique de divertissement lancée en 2021 via l'incubateur de Sparrow Ventures, la société de capital-développement du géant orange.

'Notre objectif consiste à faire de Yuno le premier loueur d'électronique grand public en Suisse', a déclaré Lorenz Lüchinger, directeur général (CEO) de Sparrow Ventures, cité dans un communiqué, précisant que la dynamique de croissance des nouveaux contrats est supérieure aux attentes.

La jeune entreprise zurichoise dispose à présent d'un financement de croissance à hauteur de plusieurs millions et entend poursuivre 'sa trajectoire ascendante'. Avec cet apport d'argent frais, dont les détails n'ont pas été divulgués, Yuno entend 'développer son portefeuille clientèle et étoffer en permanence son assortiment d'articles électroniques' en location, qui compte actuellement plus de 220 références.

'Yuno nous permet de proposer aux Suisses une alternative durable à l'achat et d'étoffer le portefeuille actuel du groupe Migros', assure M. Lüchinger, qui se félicite de cette possibilité offerte à la clientèle de choisir 'en fonction de la situation'.

Cette dernière définit la durée du contrat et peut choisir entre différents modèles d'abonnement. 'Yuno ne facture pas les coûts initiaux et l'assurance est comprise dans le tarif de location en cas de sinistre, de même que le service sur les appareils', selon le communiqué.

/ATS