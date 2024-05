Mitsubishi Motors: résultats annuels sans éclat

Mitsubishi Motors, troisième membre de l'alliance Renault-Nissan, a publié mercredi des résultats annuels et de nouveaux objectifs sans éclat, notamment à cause de la méforme du marché automobile en Asie du Sud-Est, sa principale zone de chalandise.

Son bénéfice net sur l'ensemble de son exercice 2023/24 (achevé le 31 mars) s'est établi à 154,7 milliards de yens (909 millions de francs), un résultat en baisse de 8% sur un an mais un peu au-delà de ses propres prévisions.

En revanche son bénéfice opérationnel annuel, qui a stagné à 191 milliards de yens, et son chiffre d'affaires qui a augmenté de 13% à 2789,6 milliards de yens ont été un peu inférieurs à ses objectifs.

Pour 2024/25, Mitsubishi Motors anticipe une nouvelle détérioration de son bénéfice net (-7% à 144 milliards de yens), mais un bénéfice opérationnel quasi stable et un chiffre d'affaires en légère hausse (+3% à 2.880 milliards de yens).

Il mise sur un rebond de ses ventes en volume, à 895'000 d'unités (+9,8%) après un petit repli de 2% en 2023/24 à 815'000 de véhicules écoulés.

Mitsubishi Motors espère notamment un redressement de ses ventes en volume en Asie du Sud-Est, où elles ont reculé de 9% en 2023/24, ayant fait les frais du marasme du marché automobile dans la région, surtout en Thaïlande et en Indonésie.

Electrique en partenariat

Une 'reprise graduelle' du secteur automobile en Thaïlande et Indonésie est 'probable' dans la seconde moitié de son nouvel exercice, a estimé mercredi la marque au logo aux trois diamants.

En retard dans l'électrification, Mitsubishi Motors a renoncé l'an dernier à continuer de produire en Chine, en raison de l'écroulement de ses ventes sur ce marché ces dernières années face à la concurrence devenue redoutable des constructeurs locaux, devenus les rois des véhicules électriques à bas prix.

Pour réduire ses coûts et en raison de ses ressources limitées, la conception de ses nouveaux modèles électrifiés repose en grande partie sur ses partenariats avec Renault et Nissan.

Et comme ses deux grands alliés, Mitsubishi Motors ne s'interdit plus de nouer des collaborations au-delà de leur écosystème: il a ainsi annoncé jeudi explorer un partenariat dans les véhicules électrifiés en Thaïlande avec le conglomérat énergétique national PTT et sa filiale dans les véhicules électriques Arun Plus.

