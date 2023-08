Mobilezone voit sa performance semestrielle se replier

Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de téléphonie mobile Mobilezone a déçu les attentes du marché avec ses résultats au premier semestre, globalement en repli.

Le groupe zurichois indique avoir été pénalisé par des effets de changes et ses activités en ligne outre-Rhin. Les perspectives de rentabilité ont de ce fait été ajustées à la baisse pour l'ensemble de 2023.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a reculé de 5,1% sur un an à 474,2 millions de francs. La société a indiqué avoir subi un recul de la croissance organique de 15 millions et des effets de changes négatifs de 17 millions, dans son rapport semestriel publié vendredi. Alors que l'activité a progressé de 7,1% en Suisse, elle s'est repliée de 8,9% en Allemagne.

En matière de rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est contracté de 19% à 28,1 millions et la marge opérationnelle a perdu 1 point à 5,9%. Le bénéfice net est quant à lui ressorti à 20,9 millions, en forte baisse de 19,6% comparé au premier semestre 2022. Mobilezone a justifié ce repli par les activités en Allemagne - où l'Ebit a nettement reculé -, des charges exceptionnelles liées à des réductions de coûts et des amortissements sur des acquisitions.

Ces chiffres manquent à tous les niveaux les prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

Face à des résultats en berne et une activité morose en Allemagne, la direction a abaissé son objectif en matière d'Ebit pour l'ensemble de l'année en cours. Elle ne table plus que sur un résultat d'exploitation entre 65 et 72 millions de francs, contre 70 à 77 millions dans ses précédentes projections. Ces nouveaux chiffres comprennent un montant de 2 millions pour les mesures de réduction des coûts et des amortissements de 1,5 million. D'ici 2025, au lieu de 2024 précédemment, la marge Ebit doit monter à 8%.

Mobilezone a cependant indiqué reconduire ses objectifs en matière de dividende. Si les objectifs financiers fixés pour 2023 devaient être atteints, la société reverserait un dividende d'au moins 90 centimes par action à ses actionnaires.

/ATS