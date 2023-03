Moody's abaisse les perspectives de notes d'UBS

L'agence de notation Moody's a réduit la perspective de certaines notes de la banque UBS, suite à la méga-fusion annoncée avec son homologue en difficultés Credit Suisse.

Les analystes ont évalué les perspectives de croissance inhérentes à ce rapprochement, mais aussi les risques liés à une intégration lourde et complexe.

Dans le détail, Moody's a confirmé les notes de dette senior non garantie 'A3', ainsi que 'Baa3' du capital Tier 1 additionnel de la banque aux trois clés. Elle a également réitéré les notes 'Aa2' de dépôt à long terme, 'Aa3' de dette senior à long terme non garantie et 'a3' d'évaluation du risque de crédit intrinsèque de la principales filiale bancaire UBS AG, a détaillé l'agence mardi dans un communiqué.

Les perspectives pour les notes de dépôt à long terme et senior non garanties ont par contre été changées à 'négatives', contre 'stables' auparavant.

Moody's a évalué le potentiel de croissance à long terme résultant de la fusion entre les deux géants bancaires suisses, mais également 'la complexité, l'étendue et le temps nécessaire à l'intégration' de Credit Suisse par UBS.

Les analystes estiment ainsi que ce rachat a 'le potentiel de significativement renforcer l'activité d'UBS dans la gestion de fortune, les activités bancaires en Suisse, la gestion d'actifs et, dans une moindre mesure, dans la banque d'affaires'. La fusion devrait également réduire les coûts d'exploitation de plus de 8 milliards de dollars.

Les soutiens financiers apportés par la Confédération, la Banque nationale suisse et le régulateur Finma sont aussi perçus comme positifs.

Risques financiers et culturels

Ce mariage forcé ne se fera cependant pas sans heurts, a averti Moody's. La transaction recèle ainsi 'un risque élevé au niveau financier, culturel et de l'intégration des activités'. La banque aux trois clés doit ainsi être en mesure de retenir les employés clés de Credit Suisse, d'éviter de perdre des clients dans la gestion de fortune et les activités suisses et de réunir deux cultures d'entreprises.

Les notes de crédit de Credit Suisse sont quant à elles en cours d'évaluation, a ajouté Moody's. La note de dette senior non sécurisée de la banque aux deux voiles se trouve actuellement à 'Baa2'.

Dimanche soir, au terme d'un weekend de négociations, la Confédération a annoncé le rachat de Credit Suisse, chancelante après de nombreux déboires et de lourdes pertes, par UBS pour 3 milliards de francs. L'Etat a accordé une garantie de 9 milliards de francs à UBS afin de réduire les risques encourus par cette dernière.

Les deux groupes bancaires, d'importance systémique pour le système financier, ont par ailleurs 'un accès sans restrictions aux facilités proposées par la BNS'. Ils peuvent obtenir une aide sous forme de liquidités jusqu'à concurrence de 100 milliards de francs au total. La BNS peut par ailleurs allouer à Credit Suisse une aide 'jusqu'à concurrence de 100 milliards de francs sous la forme d'un prêt couvert par une garantie de la Confédération.

/ATS