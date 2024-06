Morale de paiement: la Suisse reste bon élève

La ponctualité des entreprises helvétiques au moyen d'honorer leurs factures demeure honorable en comparaison européenne comme mondiale.

Avec 68,8% de versements réalisés dans les temps, la Suisse se classe certes loin derrière le Royaume du Danemark (94,2%), la Pologne (82,7%) ou encore les Pays-Bas (76,1%), mais elle devance son grand voisin allemand (64,0%), énumère un rapport compilé par le cabinet d'audit et de conseil floridien Dun and Bradstreet et d'une filiale du spécialiste du recouvrement de crédit transalpin CRIF.

Par segments, les entreprises de construction et les prestataires de services financiers figurent parmi les meilleurs payeurs, avec peu ou prou trois quarts de règlements dans les clous. Viennent ensuite le commerce de gros et de détail avec environ deux tiers.

/ATS