Museomix va revisiter l'EPFL ArtLab

Une centaine de 'museomixeurs' investiront l’ArtLab de l'EPFL de vendredi à dimanche. Leur objectif: développer des dispositifs de médiation culturelle innovants. Des visites guidées seront organisées vendredi et samedi, de même que des portes ouvertes dimanche.

Les participants volontaires et bénévoles viennent de Suisse romande, de Suisse alémanique, de France et d’Italie. Ils revisiteront les trois pavillons de l'Artlab en lien avec les thématiques proposées, indiquent les organisateurs mardi dans un communiqué.

Au Montreux JazzCafé, il s’agira de rendre encore plus vivants et interactifs les dispositifs d’écoute, de navigation et de visualisation des archives du festival. Dans l’Espace Art et science, qui accueille l’exposition Mental Work sur les interactions entre l’humain et la machine, ils se demanderont qui contrôle qui.

Et au Datasquare, où l’on découvre les archives de la ville de Venise et un projet de modélisation du cerveau, les museomixeurs chercheront à savoir où est la vérité. Ils s'empareront aussi de la Place Cosandey voisine.

Tout au long de l’événement, le public sera invité à découvrir l’univers de​ ​Museomix​. Au​ ​terme​ ​des​ ​trois​ ​jours,​ ​il​ ​pourra​ ​tester​​les​ ​prototypes. Il s’agit de la quatrième édition suisse de la manifestation.

