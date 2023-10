Nestlé en recul sur neuf mois

Le géant alimentaire Nestlé a vu ses recettes reculer sur les neuf premiers mois de son exercice 2023, notamment à cause de la force du franc qui a pesé sur le résultat. Pour l'ensemble de l'année, la direction confirme ses objectifs.

Entre janvier et septembre, les ventes se sont affaiblies de 0,4% à 68,8 milliards de francs, soit une croissance organique de 7,8% en rythme annuel avec un effet de prix de 8,4%, explique la multinationale veveysane jeudi dans un communiqué. En termes de volumes (RIG), l'évolution est négative à 0,6%.

Ces résultats sont en dessous des attentes du consensus AWP dont les analystes interrogées tablaient en moyenne sur une croissance organique de 8,0%.

Pour 2023, Nestlé confirme ses objectifs de croissance organique des ventes compris entre 7% et 8% et de marge opérationnelle courante récurrente entre 17,0% et 17,5%. La direction table également sur un bénéfice récurrent par action à taux de change constants en hausse de 6% à 10%.

