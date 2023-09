Nestlé prend la majorité d'un distributeur brésilien de chocolat

Nestlé renforce ses activités dans le chocolat au Brésil. Le géant veveysan va acquérir auprès du fonds d'investissements américain Advent International le fournisseur de chocolat Grupo CRM. Les détails financiers de la transaction ne sont pas dévoilés.

Grupo CRM opère un modèle de vente directe de chocolat dans plus de 1000 boutiques ainsi qu'en ligne sous les marques Kopenhagen et Brasil Cacau, précise jeudi Nestlé. La finalisation de l'acquisition est attendue l'an prochain, sous réserve des feux verts des autorités réglementaires concernées.

Directrice générale et actionnaire minoritaire de l'entreprise, Renata Moraes Vichi continuera à diriger Grupo CRM, tout en conservant ses parts dans la société.

L'histoire des chocolats Kopenhagen remonte à 1928 et l'entreprise compte désormais plusieurs marques telles que Língua de Gato, Nhá Benta, Lajotinha, Chumbinho et Cherry Brand. La marque Brasil Cacau a été lancée en 2009, et est disponible aujourd'hui dans des centaines de magasins sous enseigne à travers le Brésil.

Nestlé dispose déjà d'une solide activité de confiserie au Brésil et attend de la transaction le développement du segment des 'cadeaux haut de gamme', affirme le numéro un mondial de l'alimentation. Le géant veveysan s'appuiera sur ses capacités mondiales de recherche et de développement pour stimuler l'innovation et la croissance.

