Nombre de nouvelles entreprises en Suisse en nette hausse

Le nombre de jeunes pousses a progressé en Suisse au premier semestre. La hausse a été particulièrement marquée côté romand.

Durant la première moitié de l'année, quelque 27'329 entreprises ont été nouvellement inscrites au registre du commerce, recense la plateforme Startups.ch dans un communiqué diffusé vendredi. Cela représente une hausse de 3% sur un an.

Cette dynamique a pu être observée dans toutes les régions du pays, avec une contribution notable toutefois de la Suisse romande (+5,9%). Et en particulier du canton de Vaud (+13,9%), qui se positionne depuis de nombreuses années comme un lieu attractif pour les jeunes entreprises, souligne la plateforme.

La région zurichoise, dotée d'une économie forte et qui abrite également une école polytechnique fédérale, affiche une hausse de 2,9%.

Principal moteur de cette évolution, l'intelligence artificielle suscite l'intérêt des entreprises en quête de solutions, par exemple pour automatiser leur comptabilité ou programmer des robots pour leur service clientèle. 'C'est là que les jeunes entrepreneurs interviennent', relève Startups.ch.

Ceux-ci sont d'ailleurs toujours plus jeunes. La part des créateurs d'entreprises âgés de 18 à 27 ans a progressé d'un point de pourcentage pour atteindre 20,8%, tandis que celle des 28-37 ans, même si elle demeure la plus importante, a nettement reculé, passant de 39,4 à 32,8%.

Les taux d'intérêts modérés ont été un autre moteur de cette évolution, conduisant de nombreux artisans dans les secteurs de l'immobilier et du bâtiment à se mettre à leur compte. Les domaines de l'automobile et les carrosseries ont eux profité de l'essor ces dernières années des voyages en camping-car et en van.

Cette dynamique devrait se poursuivre au deuxième semestre et le millésime 2024 pourrait s'achever sur un record, note la plateforme.

/ATS