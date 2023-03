Nommée à la BRI, Andréa Maechler quittera la BNS mi-2023

Membre de la direction générale de la Banque nationale suisse (BNS), Andréa Maechler quittera l'institut à fin juin prochain. Elle assumera, dès le 1er septembre 2023, la fonction de directrice générale adjointe de la Banque des Règlements Internationaux à Bâle.

Le Conseil de banque et la Direction générale ont félicité Mme Maechler lui souhaitant 'plein succès dans l'exercice de cette haute responsabilité au sein de cette importante organisation internationale', a indiqué la BNS lundi soir

Agée de 54 ans, Mme Maechler a intégré la direction générale de la BNS en juillet 2015. Elle y dirige le 3ème département de l'institut (Marchés monétaire et des changes, Gestion des actifs, Opérations bancaires et Informatique).

Dans son communiqué, la BNS rappelle Mme Maechler a longtemps exercé son activité dans un contexte de faible inflation et de niveau élevé du franc, mais que, ces deux dernières années, le contexte a été marqué par une hausse du renchérissement dans le sillage de la pandémie de coronavirus et de la guerre en Ukraine.

Andréa Maechler représente en outre la Banque nationale dans différents organes internationaux et préside le Global Foreign Exchange Committee (GFXC).

Lorsque le vice-président Fritz Zurbrügg a pris sa retraite à la mi-2022, ce n'est toutefois pas Maechler qui lui a succédé. Le Conseil fédéral a nommé Martin Schlegel, qui travaille depuis plus de 20 ans à la BNS, pour lui succéder et devenir vice-président.

/ATS