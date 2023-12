Nouveau retard de livraison pour les drones israéliens ADS15

La livraison des derniers drones israéliens à l'armée suisse prend à nouveau du retard. Prévue pour fin 2024, elle est repoussée à fin 2026, annonce mercredi l'Office fédéral de l'armement. En cause, la situation actuelle au Proche-Orient et des soucis techniques.

En compensation, Elbit doit fournir à la Suisse un paquet de support supplémentaire et prolonger de deux ans le délai de garantie pour les drones. Elbit a aussi fourni des garanties de performance contraignantes, couvertes par d’importantes pénalités en cas de non-respect, annonce armasuisse dans un communiqué.

Depuis octobre, le contexte au Proche-Orient s'est dégradé et Elbit travaille dans des conditions nettement plus difficiles. De plus, les spécialistes suisses sont dans l'impossibilité de se rendre en Israël, par exemple pour des travaux de réception, constate armasuisse.

Trois des six drones de reconnaissance ADS15 ont déjà été livrés, avec du retard. La vente a coûté 300 millions de francs jusqu'ici. Des voix avaient critiqué l'achat de technologie militaire israélienne.

/ATS