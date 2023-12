Nouveaux spectacles à Rumine et à la Palud à Lausanne

Un nouveau spectacle son et lumière habille dès jeudi soir le Palais de Rumine à Lausanne jusqu'au 24 décembre. La traditionnelle projection sur l'Hôtel de Ville, à la Place de la Palud, a lieu parallèlement aux mêmes dates.

'La Légende d'Harmonia', spectacle de vidéomapping de 15 minutes, égaiera le Palais de Rumine pour 10 jours, sauf le samedi 16 décembre. Le nouveau spectacle 'La fabuleuse histoire de Jean-Yves Lablette' sera, lui, projeté sur l'Hôtel-de-Ville, avec des horaires alternés par rapport à Rumine, explique la Ville de Lausanne.

Ces animations s'ajoutent aux traditionnelles attractions lumineuses que sont les balançoires à la place de la Louve, le sapin illuminé à la Palud et les décorations de rue. Celles-ci animeront la ville jusqu'au 3 janvier 2024 jusqu'à 21h00, soit une heure de plus que l'an dernier. La cathédrale est également illuminée dans des couleurs festives jusqu’à 23h00 durant cette période.

Faible consommation

Les illuminations des Fêtes de fin d'année contribuent de manière importante à l'ambiance festive et consomment peu d'électricité, souligne la Municipalité. Les guirlandes et décorations sont régulièrement entretenues et remplacées par des modèles plus efficients. Cette année, ils consommeront environ 8000 kWh, soit environ 0,001% de la consommation d'électricité annuelle globale de la ville.

'L’an dernier, dans un contexte de pénurie d'énergie, la Municipalité avait décidé de ne pas les supprimer, mais d'en restreindre la durée et les horaires. Cette année, la situation énergétique est meilleure, mais les efforts doivent se poursuivre', relève Xavier Company, conseiller municipal et directeur des Services industriels de Lausanne (SiL), cité dans un communiqué.

'C’est pourquoi la durée d'éclairage est prolongée d'une heure le soir à 21h00 au lieu de 20h00. La période est fixée, comme l'an dernier du 1er décembre au 3 janvier'. Déjà réduit en 2022, le festival Lausanne Lumière n'a ainsi pas lieu en tant que tel cette année, précise encore la Ville.

