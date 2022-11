Nouvelle augmentation des loyers proposés en octobre

Les loyers proposés ont poursuivi leur augmentation en Suisse au mois d'octobre, même si contrairement à la période précédente, ils ont baissé dans certains endroits.

L'indice des loyers élaboré conjointement par la plateforme immobilière Homegate et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'établit désormais à 119,1 points, soit 0,2 point de plus par rapport au mois de septembre. Sur un an, la hausse des loyers proposés s'est inscrite à 2,8%, selon un communiqué diffusé lundi.

Alors qu'en septembre, la hausse était observée dans tous les cantons, le mois sous revue offre une 'image normale avec des mouvements de hausse et de baisse', signalent les auteurs de l'étude.

Avec une augmentation de 1,2%, Uri et Lucerne se partagent la première place devant Schaffhouse (+1,1%). A l'autre extrémité du tableau, Zoug a vu les loyers proposés baisser de 2,1% par rapport au mois précédent, Nidwald de 1,8% et les deux Appenzell de 1,6%.

En rythme annuel en revanche, aucun canton n'échappe à la hausse, dans une fourchette comprise entre 0,6% pour Fribourg et 5,7% pour les Grisons. Avec des hausses de respectivement 0,6% et 1,7%, Genève et Lausanne ont été relativement épargnées par rapport aux villes alémaniques (St-Gall +3,0%, Bâle +3,1%, Lucerne +4,7%, Zurich +7,5%).

/ATS