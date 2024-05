Nouvelle convention entre employeurs horlogers et syndicat

Les employeurs de l'industrie horlogère et le syndicat Unia ont signé vendredi une nouvelle convention collective de travail (CCT). L'accord, qui concerne près de 55'000 collaborateurs et plus de 500 entreprises, entrera en vigueur en juillet.

'Syndicat et patronat ont élaboré un texte moderne issu d’un compromis équilibré entre avancées sociales et maintien de la compétitivité des entreprises', ont indiqué la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP) et le syndicat Unia. 'On peut parler d'une amélioration', ont-ils précisé.

Vingt-huit revendications, dont 22 syndicales et six patronales, ont été discutées. Quinze ont abouti. Unia est satisfait notamment des avancées en termes de durée des congés maternité et paternité, de la hausse de la participation patronale à la caisse-maladie et de la revalorisation de la rente-pont AVS.

Les patrons ont obtenu notamment que l'article de crise puisse être élargi à toutes les perturbations économiques graves, comme une nouvelle pandémie ou des catastrophes naturelles.

/ATS