Nouvelle offre à la place de la Carte journalière Commune dès 2024

La carte journalière Commune papier actuelle disparaîtra à la fin de l'année et sera remplacée dès l'année prochaine par une 'carte journalière dégriffée Commune'. Celle-ci sera disponible pour la 1e et la 2e classe, avec ou sans abonnement demi-tarif.

Vendue uniquement aux guichets des communes, la nouvelle carte sera émise comme billet mobile ou papier, annoncent jeudi l'Alliance SwissPass, l'Association des communes suisses et l'Union des villes suisses dans un communiqué.

La nouvelle offre s'inspire de la carte journalière dégriffée, déjà connue dans les transports publics, c'est-à-dire que plus la carte sera achetée tôt, plus le prix sera intéressant. La clientèle 'non numérique' aura ainsi aussi accès aux billets dégriffés.

Le contingentement par commune et la restriction de la vente aux habitants de la commune en question n'existeront plus. Un seul contingent vaudra par jour pour toute la Suisse. Un nombre illimité de cartes pourra être acheté par personne mais chacune sera nominative.

