Novartis: étude de phase III conclue avec succès pour remibrutinib

Novartis se réjouit du succès pour le remibrutinib contre l'urticaire chronique spontané. Le laboratoire rhénan va présenter ces résultats en congrès et les soumettre en 2024 aux autorités médicales à l'échelle mondiale.

Deux études de phase III, Remix-1 et Remix-2, ont satisfait aux critères d'évaluation primaire et secondaire, montrant des améliorations cliniques rapides contre la maladie, selon le communiqué paru mercredi. Le remibrutinib, un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) administré par voie orale, a été bien toléré et a montré un profil de sécurité favorable, selon le communiqué paru mercredi.

'S'il est autorisé, remibrutinib a le potentiel pour devenir le premier traitement de l'urticaire chronique spontané (CSU) d'une nouvelle classe en dix ans, offrant une option simple et efficace pour 60% des patients' dont les symptômes sont ne sont pas suffisamment contrôlés par les antihistaminiques H1.

/ATS