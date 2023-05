Oerlikon affiche une rentabilité en baisse après trois mois en 2023

Oerlikon a vu sa rentabilité fléchir au 1er trimestre 2023. Affichant des ventes en hausse, alors que les commandes se sont tassées, le groupe industriel schwytzois a dégagé un résultat opérationnel (Ebitda) en baisse de 3,8% sur un an à 116 millions de francs.

De janvier à fin mars, les revenus ont augmenté de 5,4% à 735 millions de francs, soutenus par les activités dans le traitements de surfaces de l'unité Surface Solutions, écrit mercredi le groupe établi à Pfäffikon. Exprimées en devises locales, ils ont crû de 10,7%. En revanche, les entrées de commandes ont dans le même temps nettement reculé soit de 13,9% à 681 millions.

Côté rentabilité, la marge Ebitda est ressortie à 15,8%, se tassant en l'espace de douze mois de 150 points de base, du fait notamment de charges en hausse. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est lui contracté de 4,7% à 63 millions de francs, la marge correspondante se repliant elle de 90 points de base à 8,6%.

Correspondant aux attentes de l'entreprise de Suisse centrale, la performance d'ensemble s'est révélée supérieure aux anticipations des analystes, à l'exception des entrées d'ordres. Sondés par AWP, les experts avaient en moyenne tablé sur un chiffre d'affaires de 696 millions de francs, des commandes de 685 millions et un Ebitda de 110 millions.

'Nous avons réalisé une performance au premier trimestre conforme à nos attentes et nous sommes sur la bonne voie dans la mise en oeuvre de notre stratégie', a déclaré le président exécutif d'Oerlikon, Michael Suess, cité dans le communiqué. Les mesures prises au niveau de la tarification et des coûts s'accompagneront d'effets positifs tout au long de l'exercice en cours et renforceront les marges, a-t-il ajouté.

Et à l'heure d'évoquer ses perspectives, Oerlikon confirme les prévisions présentées lors de la publication du résultat de l'exercice 2022. Y compris les ventes de Riri, acquisition finalisée début mars, le groupe anticipe un chiffre d'affaires de 2,90 à 2,95 milliards de francs. La marge opérationnelle Ebitda est elle attendue entre 16 et 16,5%.

