Ørsted va construire le plus grand parc éolien offshore du monde

Le groupe danois Ørsted, spécialisé dans les énergies renouvelables, a annoncé mercredi qu'il allait construire le plus grand parc éolien offshore du monde, baptisé Hornsea 3, au large des côtes britanniques.

'Ørsted a pris la décision d'investissement finale pour le plus grand parc éolien offshore du monde, Hornsea 3, qui aura une capacité de 2,9 GW et devrait être achevé vers la fin de l'année 2027', a indiqué le groupe danois dans un communiqué.

Situé à 160 km au large de la côte du Yorkshire, ce parc éolien devrait pouvoir fournir de l'électricité à plus de 3,3 millions de foyers.

Ørsted exploite actuellement 12 parcs éoliens en mer au Royaume-Uni, dont les parcs Hornsea 1 et 2.

Une fois les nouvelles turbines en marche, 'le site d'Ørsted à Hornsea - comprenant les parcs éoliens offshore Hornsea 1, 2 et 3 - aura une capacité combinée de plus de 5 GW, ce qui en fera le plus grand site éolien offshore mis en service au monde', a souligné le groupe.

Investissements massifs

En outre, la majorité des contrats liés aux investissements de Hornsea 3 ont été signés avant les récentes augmentations de tarifs dues à l'inflation, ce qui a permis d'obtenir des prix compétitifs, s'est félicité Ørsted, qui a récemment dû renoncer à un immense projet de ferme éolienne en mer aux Etats-Unis.

L'éolien est en difficulté en dépit des ambitions des Européens pour verdir leurs sources d'énergie.

Au moment où le secteur doit investir massivement pour répondre à la demande attendue, il est rattrapé par la flambée des taux d'intérêt et des coûts des matériaux.

Sur Hornsea 3, les turbines plus grandes et les synergies avec Hornsea 1 et 2 devraient 'se traduire par des coûts d'exploitation inférieurs à ceux observés jusqu'à présent', a relevé le groupe danois.

Ørsted envisage aussi de construire sur cette zone la ferme éolienne offshore Hornsea 4, qui pourrait produire 2,6 GW.

/ATS